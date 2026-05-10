Мужчина попытался застрелить подростка после конфликта в компьютерном клубе

Убийца-рецидивист попытался застрелить подростка в селе Красновидово Можайского городского округа Подмосковья. Нападению предшествовала стычка в компьютерном клубе, а вылилось все в итоге в вооруженный конфликт.

Как стало известно «МК», свару устроил приезжий из Ивановской области. В своем регионе он тоже не отличался примерным поведением – например, в 2010 году во время ссоры около пилорамы он зарубил топором приятеля и сжег труп. Убийце дали 11 лет, хотя тело так и не нашли. Освободившись, мужчина перебрался в Подмосковье. Как-то он в компании приятелей посетил киберклуб, где повздорил с местными завсегдатаями 17-20 лет от роду и стал вымогать у них 800 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб. Также рецидивист начал требовать закрыть заведение. Ту склоку пресекли прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Юноши решили попытаться разрешить конфликт и договорились с бузотером о встрече у въездных ворот СНТ. Для самообороны один из подростков взял с собой пневматический пистолет. На встрече разговор снова не задался – матерый уголовник стал вновь угрожать молодым людям. Чтобы как-то усмирить его, один из посетителей клуба приставил пистолет к голове мужчины.

После этого злодей крикнул своему знакомому «Гоша, работай» Некий Гоша вышел из кустов и открыл огонь по машине ребят из автомата. Первые выстрелы были неточными, но у автомобиля оказался поврежден радиатор. Ребята попытались уехать, однако машина сразу не завелась. Тогда бандит забрал у Гоши автомат и произвел еще один выстрел. Пуля попала в ногу 17-летнему подростку. Преступник не успокоился и отнял у раненого мобильный телефон. После этого автомобиль, наконец, удалось завести, и ребята сбежали от вооруженного хулигана.

Следователи ГСУ СКР по Московской области предъявили мужчине обвинение сразу по нескольким статьям УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угроза убийством, незаконное хранение оружия и грабеж. Мужчина признал себя виновным, однако подчеркивал, что стрелял в землю, и произошел рикошет. Однако Можайский суд согласился с обвинением и приговорил стрелка к 4,5 годам лишения свободы. Также он должен выплатить пострадавшему полмиллиона рублей.