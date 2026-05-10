Жители Бурятии сообщили о крупном лесном пожаре. Кадры опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Огонь разбушевался в районе железнодорожной станции «Мостовой», что находится в 20 километрах к северу от Улан-Удэ. На кадрах видно, как местные жители пытаются затушить огонь при помощи подручных средств.

«Со слов очевидцев, огонь разгорается и ползет вверх по склону. На месте работают пожарные», — говорится в сообщении.

О пострадавших на данный момент неизвестно.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

Ховалыг объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Как отмечается, наиболее сложная ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания. С начала года в регионе было зарегистрировано 35 лесных пожаров.