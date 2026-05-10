В Москве мужчины ответили за то, что домогались девочки-подростка в метро

На станции «Таганская» Московского метрополитена двое мужчин предприняли попытку познакомиться с несовершеннолетней девочкой, находившейся на платформе. Получив с её стороны категорический отказ, они не прекратили свои противоправные действия, а начали преследовать ее, сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Выбрав удобный момент, злоумышленники окружили несовершеннолетнюю в пространстве между двумя колоннами, полностью заблокировав ей возможность передвижения. Как установлено в ходе разбирательства, мужчины физически домогались до несовершеннолетней.

После произошедшего девочка сообщила о случившемся родителям. Законные представители пострадавшей обратились с соответствующим заявлением в органы внутренних дел. В ходе судебного заседания оба фигуранта отказались признать вину. Один из них пояснил, что намеревался исключительно познакомиться с девушкой, второй заявил, что вообще не помнит обстоятельств инцидента.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал действия мужчин нарушением общественного порядка и назначил каждому наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Постановление суда вступило в законную силу.