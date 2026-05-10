«Нас пытали». Пациент центра Стаса Пьехи сбежал через лес ночью

Житель Северной столицы сообщил о неправомерном лишении свободы и психологическом давлении в московском учреждении для восстановления больных, которое, по данным источника, аффилировано с известным певцом Стасом Пьехой.

«Лечения как такового не существовало»

Пострадавший, чье имя не разглашается, утверждает, что изначально пришел в клинику добровольно. Причиной для госпитализации стали серьезные проблемы со здоровьем: полученная ранее тяжелая черепно-мозговая травма и сопутствующие психические расстройства. Мужчина был убежден, что попадает в место, где ему окажут квалифицированную медицинскую поддержку, предложат курс восстановления и обеспечат сопровождение профильными специалистами — психологами и психиатрами.

При заключении договора пациенту нарисовали радужные перспективы: индивидуальная работа с психотерапевтами, регулярное посещение бассейна, прогулки на свежем воздухе и физиопроцедуры. Однако реальность, по словам мужчины, оказалась далека от обещаний.

Вместо терапии персонал центра настойчиво предлагал постояльцам участвовать в программе «12 шагов», которая не имела ничего общего с настоящей медициной. Любые просьбы о помощи игнорировались. Мужчина подчеркивает, что из-за травмы головы ему были жизненно необходимы постоянное наблюдение врача и тихие прогулки, но персонал не воспринимал всерьез даже жалобы на мучительные головные боли и резкое ухудшение слуха.

Бывший пациент также заявил: люди, находившиеся в центре, не могли получать прописанные лекарства вовремя. Когда у кого-то из постояльцев состояние резко ухудшалось, просьбы вызвать бригаду скорой помощи натыкались на стену безразличия. Более того, в качестве мер дисциплинарного воздействия практиковались настоящие пытки звуком — по ночам включалась оглушительная музыка, а людей намеренно лишали сна.

«Ремонт силами больных и угрозы мотивационным центром»

Пациентов, по словам рассказчика, активно привлекали к хозяйственным работам. Особенно циничным, по его мнению, выглядело приведение здания в порядок перед визитом самого Стаса Пьехи и съемками телепрограммы. «Нас заставляли красить стены без защитных масок, хотя у многих были серьезные нарушения здоровья. Это не восстановление, а издевательство», — возмущается мужчина.

Когда кто-то из реабилитантов выражал недовольство или пытался покинуть учреждение, в ход шли угрозы — их обещали перевести в так называемые «мотивационные центры», где, по слухам, условия были еще жестче. Никакой полноценной медпомощи не оказывалось, психологов и аддиктологов (врачей, работающих с зависимостями) в центре не было. «Я хотел лечиться у нормальных специалистов, а не терпеть давление и самодурство», — резюмирует пострадавший.

Прыжок с третьего этажа и ночной побег через лесную чащу

Точкой невозврата для мужчины стала осознанная безысходность. Опасаясь, что его насильно переведут в другое, еще более страшное место, он организовал побег вместе с двумя такими же несчастными. Действовать решились ночью.

С помощью подручных средств беглецы расширили оконную решетку на уровне третьего этажа, затем один за другим выпрыгнули наружу. Оказавшись на свободе, они около трех часов пробирались сквозь лесной массив, рискуя снова попасть в руки персонала. «Мы бежали что есть сил, ветки хлестали по лицу, но страх был сильнее», — делится воспоминаниями собеседник.

В конце концов изможденные люди вышли к автобусной остановке. Прохожие помогли им вызвать такси. Мужчина немедленно покинул пределы России и отправился в Белоруссию, где нашел частный реабилитационный центр, условия которого его полностью устраивают.

Цена трехмесячного «плена» и реакция надзорных органов

За 90 дней пребывания в московском учреждении мужчина выложил из своего кармана около 540 тысяч рублей. При этом ни качественного лечения, ни обещанного ухода он так и не получил. Адвокат пострадавшего отмечает: жалобы на подобные структуры, где практикуются ограничение свободы и сомнительные методики воздействия, поступают в правозащитные органы на регулярной основе. Сам мужчина уже направил заявления в Следственный комитет, прокуратуру и Росздравнадзор с требованием организовать тщательную проверку. По информации источника, контрольные мероприятия по данному инциденту уже стартовали.