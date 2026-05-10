Названа причина пожара на сухогрузе в Ормузском проливе

Правительственная экспертная группа Республики Корея завершила предварительное расследование инцидента с сухогрузом Namu, который загорелся в Ормузском проливе. Выводы специалистов, обнародованные министерством иностранных дел страны, указывают на внешнюю природу происшествия.

По данным агентства Yonhap, взрыв и последовавший за ним пожар на судне, которое эксплуатировала крупная корейская компания HMM, произошли в результате попадания неизвестных объектов.

«Расследование установило, что неизвестный объект, относящийся к категории летательных аппаратов, попал в корму судна», — заявили в корейском внешнеполитическом ведомстве.

Ключевой деталью, на которой акцентируют внимание следователи, является количество ударов. Как уточняется, объектов было два, и оба удара по корпусу произошли с интервалом всего в одну минуту. Такой временной промежуток практически исключает версию о случайном совпадении или технической неисправности на борту. В МИД Республики Корея также добавили, что, несмотря на собранные доказательства, точный тип летательных аппаратов и их размеры пока установить не удалось в силу определенных технических и процедурных ограничений.

«Правительство проведет дополнительный анализ обломков с места инцидента», — пообещали в дипломатическом ведомстве, намекая, что окончательная точка в расследовании еще не поставлена.

Напомним, что происшествие на судне Namu произошло 4 мая, когда сухогруз стоял на якоре в водах вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов в акватории Ормузского пролива. Экипаж зафиксировал взрыв и последовавшее за ним возгорание. На борту судна находились двадцать четыре человека. По официальным данным, никто из них не пострадал — о жертвах или раненых не сообщалось. Поврежденное судно было оперативно отбуксировано в один из портов ОАЭ, куда для проведения тщательной экспертизы прибыла специальная межведомственная группа из семи корейских экспертов.

Результаты этого расследования имеют не только техническое, но и огромное политическое значение, так как инцидент сразу же был использован для взаимных обвинений на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию ранее, категорично заявил, что судно Namu «подстрелила» иранская сторона. Американский лидер призвал Сеул присоединиться к возглавляемой США миссии по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе, получившей название Project Freedom.

С другой стороны, посольство Ирана в Сеуле категорически отвергло эти обвинения, подчеркнув, что иранские вооруженные силы не имеют никакого отношения к данному инциденту. Тегеран настаивает на том, что подобные атаки выгодны лишь тем, кто хочет оправдать военное присутствие в регионе. Корейское правительство пока воздерживается от прямых публичных обвинений в адрес какой-либо страны, сосредоточившись на технической стороне расследования.