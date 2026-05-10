Около 100 человек эвакуировали с горящего под Пятигорском рынка

В Ставропольском крае тушат крупный пожар на рынке под Пятигорском. По данным регионального МЧС, огонь охватил павильоны на площади 1 100 квадратных метров. Пламенем уничтожено около 100 контейнеров. На месте работают несколько пожарных частей и скорая. Эвакуированы порядка 100 человек. Информации о пострадавших пока нет.

«Есть угроза распространения. В тушении пожара принимают участие 55 специалиста и 13 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Специалисты проливают конструкции, чтобы не дать огню распространиться дальше. Причина возгорания пока не установлена.