У мэра Уфы принудительно взяли образцы волос и слюны

Сразу после освобождения из СИЗО у мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Марат Самойлов.

Ранее Верховный суд Башкирии отпустил градоначальника под домашний арест до 28 июня. До этого, в конце апреля, Мавлиева заключили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Теперь ему запрещено покидать жилище, пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.

По словам Самойлова, биоматериалы у его подзащитного взяли прямо при выходе из изолятора.

"Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса", — заявил защитник.

Самойлов добавил, что этот эпизод также внесён в жалобу, направленную в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ. Ранее адвокат сообщал, что Мавлиев просит федеральные ведомства проверить законность действий регионального следственного управления. Вину мэр не признаёт.