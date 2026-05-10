Поиски Усольцевых могут возобновить в конце мая

В Партизанском районе Красноярского края спустя восемь месяцев возобновятся поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших в тайге осенью 2025 года.

О сроках начала новой фазы поисков aif.ru рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

– Пока планы начать поиски в конце мая – начале июня. Снег в тайге еще лежит, а медведи уже проснулись. Хищники никуда не уйдут, просто их нужно учитывать при поиске, – подчеркнул Кулеш.

По его словам, к мероприятию планируется привлечь добровольцев. Основные усилия будут сосредоточены на том же самом квадрате в Партизанском районе.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их маленькая дочь Арина Усольцевы исчезли при загадочных обстоятельствах в конце сентября прошлого года.