В престижном районе Поланко в Мехико в апреле от руки свекрови погибла модель Каролина Гомес, «Мисс подростковая Вселенная — 2017». Видео последних моментов ее жизни опубликовал портал «СтарХит».

По данным портала, трагедия произошла 15 апреля, за день до судебного заседания по разводу Каролины с мужем, Алехандро Санчесом.

27-летняя молодая красавица получила 12 огнестрельных ранений в голову и шею. Главной подозреваемой стала свекровь модели — Эрика Мария Эррера, которая сейчас находится в бегах.

На кадрах ролика Каролина в белом халате направляется из детской в заднюю часть дома, за ней следует свекровь.

Через секунду раздается сухой голос Эрреры, затем два выстрела, отчаянный, жалобный крик модели. Далее слышатся новые выстрелы и стоны Каролины.

На звуки пальбы приходит Алехандро с ребенком на руках, спрашивает мать о причинах страшного поступка. Та ласково отвечает: «Ты моя семья».

Журналисты заметили, что мужчина был настолько шокирован, что приложил младенца к груди погибшей жены и попытался его накормить. После этого он лег спать.

На следующий день, спустя сутки, он позвонил матери Каролины, и только затем — в полицию.

По данным следствия, свекровь не приняла невестку, постоянно ссорилась с ней, особенно агрессивно стала себя вести после рождения ребенка.