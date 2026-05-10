Подростки жестоко избили инвалида в День Победы

В Барнауле группа подростков совершила нападение на молодого человека с инвалидностью. Инцидент произошёл 9 мая, сообщает Telegram-канал Сибирский Экспресс. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов по голове, после чего он был госпитализирован.

© Московский Комсомолец

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался этим случаем. В информационном центре СК подтвердили факт нападения и сообщили, что по данному факту организована процессуальная проверка. Руководитель ведомства поставил ход расследования на личный контроль.

Как уточняет канал «Инцидент Барнаул», для молодого человека с инвалидностью это не первая подобная ситуация. Его близкие рассказали, что в прошлом году у него уже отбирали мобильный телефон, однако тогда они не стали обращаться в полицию. Теперь же родственники намерены добиться справедливости.

В настоящее время правоохранители установили подозреваемого в нападении. Им оказался 18-летний молодой человек. По данным источников, нападавший и жертва были знакомы и ранее учились в одной школе.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы агрессивного поведения подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.