53 человека спасли из пожара в девятиэтажном жилом доме в Анапе

В Анапе на улице Терской вечером 9 мая случился пожар в девятиэтажном жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, вызов поступил в 18:43.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Локализация возгорания была достигнута к восьми часам вечера, а уже через пять минут удалось справиться с открытым пламенем. Полностью тушение завершилось в 20:40.

В ходе операции из здания были выведены 53 человека. Жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия работали 55 сотрудников спасательной службы, которые использовали 18 единиц специальной техники.

Мэр города-курорта Светлана Маслова в соцсетях проинформировала, что пожар в многоквартирном доме на улице Терской полностью ликвидирован. Огонь повредил квартиру на втором этаже, охватив площадь в 70 квадратных метров. В общей сложности эвакуации подверглись 80 жильцов, из которых 53 человека, включая пятнадцать детей, были спасены непосредственно спасателями. Четыре человека временно разместили в пункте, организованном на базе местного пансионата. Глава города поблагодарила пожарных и все привлеченные службы за быструю и слаженную работу.