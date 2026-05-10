«Есть угроза жизни»: подростки пропали в лесу под Нижним Новгородом

Двое подростков пропали во время похода в Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Подростки ушли из дома в селе Владимирское 8 мая и не вернулись. На связь также не выходили. Отмечается, что они пропали в районе озера Светлояр, местность там непростая — кругом сплошные леса и болота.

К поискам подключились спецслужбы и волонтеры. 10 мая поисково-спасательный центр «Рысь» объявил срочный сбор людей на поиск подростков. В сообщении уточняется, что есть угроза жизни.

До этого в Красноярске нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после похода в магазин. Ребенка искали сутки и обнаружили в одном из дворов Свердловского района города. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Стражи порядка устанавливают причины, способствовавшие его уходу.