Катер с пассажирами вылетел из Невы на берег и врезался в камни

Две женщины пострадали в ночном инциденте с катером на Неве в городе Отрадное. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая начала проверку по факту случившегося.

Минувшей ночью в акватории Невы в городской черте Отрадного пассажирский катер вылетел на каменистый берег. В результате жесткого столкновения с береговой линией две женщины-пассажирки получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что судоводитель не справился с управлением в темноте.

Оперативно прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга перевезли пострадавших на берег и передали бригаде скорой помощи.

Начата проверка на предмет соблюдения законодательства о безопасности судоходства и прав пассажиров. Специалисты проверят техническое состояние врезавшегося в берег катера, квалификацию управлявшего им мужчины и внешние факторы, которые могли повлиять на управляемость судна в темное время суток.

В Волховстроевской транспортной прокуратуре подчеркнули, что Нева является оживленной водной артерией с интенсивным движением маломерных судов и прогулочных катеров, поэтому управляющим ими людям крайне важно соблюдать все правила безопасности.