Вертолет сдул детскую коляску на воду в российском регионе

В Петербурге посадка вертолета на Заячьем острове 9 мая обернулась неожиданными последствиями. Очевидцы сняли на видео, как мощные потоки воздуха от лопастей сначала не выдержала береза, растущая у стен Петропавловской крепости, а следом стихия накрыла прогулочную зону.

В районе 18:20 воздушное судно начало маневры над территорией Заячьего острова, где в праздничный день было многолюдно. Как сообщает telegram-канал «Дорожный инспектор», после того как лопасти вертолета сломали дерево, воздушная волна добралась до детской коляски, стоящей неподалеку. К счастью, ребенка в ней в этот момент не было - иначе трагедии было бы не избежать.

Коляска опрокинулась и моментально рухнула прямо в Кронверкский пролив. Рядом с местом происшествия в это время проходил катер, капитан которого мгновенно среагировал на внештатную ситуацию. Судно поспешило на помощь. Однако, не рассчитав маневр, катер сел на мель у кромки воды.

На кадрах, снятых случайными прохожими, хорошо виден хвост вертолета с бортовым номером. Обычно такие машины задействованы в чартерных перевозках VIP-персон, однако цель нынешнего визита в центр Петербурга пока официально не раскрывается.

Инцидент уже вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Горожане делятся видео и спорят о безопасности подобных посадок в местах массового скопления людей. К счастью, никто из прохожих не пострадал, однако ущерб зеленым насаждениям и чужому имуществу оценят эксперты после выяснения всех обстоятельств случившегося.