В российском регионе загорелись жилые дома

В Свердловской области произошел крупный пожар в частном секторе, в результате которого серьезно пострадали несколько жилых строений. По информации, предоставленной пресс-службой МЧС России, возгорание началось в поселке Бисерть, расположенном в Бисертском городском округе. Сигнал о происшествии поступил экстренным службам с сообщением о том, что на улице Советской загорелся частный одноэтажный жилой дом.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения столкнулись с быстро распространяющимся огнем. К моменту, когда первые расчеты МЧС приступили к тушению, стало очевидно, что ситуация осложнилась переходом пламени на соседние строения. Плотная застройка частного сектора способствовала тому, что огонь охватывал все новые здания. В результате пожара, по предварительным данным, оказались повреждены семь частных домов.

Общая площадь, пройденная огнем, достигла восьмисот квадратных метров, что является значительным масштабом для населенного пункта такого типа.

Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия, пытаясь локализовать оставшиеся очаги возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня на соседние участки. . В МЧС позже уточнили, что из горящего дома удалось спасти мужчину.

Причины возгорания пока устанавливаются. Дознаватели МЧС и следователи приступят к выяснению обстоятельств случившегося после полной ликвидации открытого горения.