Мужчина расстрелял детей из пистолета из-за сорванной сирени

В украинском городе Черкассы произошёл инцидент со стрельбой, причиной которого стали сорванные цветы. По данным местной полиции, конфликт возник после того, как дети рвали сирень возле частного домовладения. Владелец дома, недовольный действиями несовершеннолетних, решил вмешаться в ситуацию.

Мужчина сначала попытался догнать убегавших детей, однако это ему не удалось. Тогда он вернулся в дом, взял пистолет и снова вышел на улицу. После этого житель Черкасс начал стрелять в сторону несовершеннолетних, которые к тому моменту уже находились на некотором удалении.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Они опросили возможных свидетелей и самого стрелявшего. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Предварительно сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Полиция продолжает проверку по факту применения оружия в жилом районе города.