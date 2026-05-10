В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

Взрыв автомобиля в городе Банну пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва унес жизни не менее 15 полицейских. Об этом со ссылкой на местные СМИ, которые получили информацию от правоохранителей, сообщает ТАСС.

Террористы атаковали пост полиции, протаранив его на начиненной взрывчаткой машине, после чего завязалась перестрелка. Взрыв привел к полному разрушению укреплений и уничтожил бронемашину. Также серьезные повреждения получили соседние здания.

Еще трое полицейских, находившихся в момент атаки в здании поста, получили ранения. После нападения в местных больницах объявлено чрезвычайное положение, а правоохранители усилили меры безопасности по всему городу, установив дополнительные контрольно-пропускные пункты.

Ранее сообщалось, что в Колумбии боевики сбросили цилиндр со взрывчаткой на пассажирский автобус. В результате взрыва погибли семь человек, еще 20 получили ранения.