В России мошенники начали предлагать фейковые дачные наборы

Злоумышленники обманывают граждан, предлагая приобрести специальные комплекты для загородного отдыха по сниженной цене.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на специалистов сервиса «МТС Защитник».

Неизвестные звонят от лица частных компаний и уговаривают выгодно купить всё необходимое для пикника в тёплые дни, включая продукты, одноразовую посуду и товары для мангала.

Аналитики пояснили, что настоящие организации никогда не требуют аванс по телефону и не отправляют ссылки для оплаты в мессенджерах.

По их словам, если собеседник просит перевести деньги за предварительное бронирование заказа, необходимо немедленно прекратить диалог и положить трубку.

«После получения денег мошенники перестают выходить на связь, никакой доставки не происходит», — пояснили специалисты.

