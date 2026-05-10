$74.388.55

В России мошенники начали предлагать фейковые дачные наборы

RT на русском

Злоумышленники обманывают граждан, предлагая приобрести специальные комплекты для загородного отдыха по сниженной цене.

В России мошенники начали предлагать фейковые дачные наборы
© РИА Новости

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на специалистов сервиса «МТС Защитник».

Неизвестные звонят от лица частных компаний и уговаривают выгодно купить всё необходимое для пикника в тёплые дни, включая продукты, одноразовую посуду и товары для мангала.

Аналитики пояснили, что настоящие организации никогда не требуют аванс по телефону и не отправляют ссылки для оплаты в мессенджерах.

По их словам, если собеседник просит перевести деньги за предварительное бронирование заказа, необходимо немедленно прекратить диалог и положить трубку.

«После получения денег мошенники перестают выходить на связь, никакой доставки не происходит», — пояснили специалисты.

Ранее россиянам перечислили схемы мошенников, которые популярны перед дачным сезоном.