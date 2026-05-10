Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на Сахалине

Тела трех мужчин обнаружены в машине недалеко от мыса Крильон в Невельском районе Сахалинской области. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Сейчас по данному факту началось проведение доследственной проверки. Силовики осмотрели место происшествия, при этом признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Обстоятельства смерти мужчин выясняются. После того, как проверка завершится, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что шесть человек загадочно исчезли во время рыбалки в Хабаровском крае. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении большого количества рек. Родственники допустили, что пропавшие могли заблудиться. После случившегося СК возбудил уголовное дело.