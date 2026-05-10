В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы на территории Чили в районе города Лебу.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные национального сейсмологического центра Чили.

Землетрясение произошло в 05:34 мск. Эпицентр располагался в 43 км к востоку от населённого пункта Лебу.

Эксперты пояснили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По их словам, к настоящему моменту информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди местного населения не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курильских островов.