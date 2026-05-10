На Гавайях задержали украинца за нападение на охраняемого тюленя

На Гавайях полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Инцидент произошёл у побережья Лахайны на острове Мауи. По данным правоохранителей, мужчина бросал камни в самку гавайского тюленя-монаха по кличке Кайви, которая недавно произвела на свет детёныша. В районе, где находилось животное, ранее был установлен временный защитный барьер, а специалисты вели наблюдение за потомством.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию 5 мая. Подозреваемого удалось установить по показаниям очевидцев. После задержания он отказался давать объяснения.

Материалы дела переданы федеральным властям США, поскольку гавайские тюлени-монахи относятся к числу охраняемых видов. Американское законодательство предусматривает ответственность за причинение вреда этим животным и вмешательство в их естественную среду обитания.

В социальных сетях появились сообщения о том, что задержанным может быть украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, связанный с транспортной компанией Transridge Inc.. По данным местных СМИ и пользователей соцсетей, мужчина якобы заявлял, что способен оплатить любой штраф. После инцидента он, как утверждается, столкнулся с негативной реакцией со стороны местных жителей.

Гавайский тюлень-монах считается одним из самых редких морских млекопитающих в мире. Вид находится под федеральной защитой США, а любые действия, способные угрожать животным в период размножения и ухода за потомством, рассматриваются американскими властями как серьёзное нарушение природоохранного законодательства.