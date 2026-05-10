Полиция Берлина задержала 43 человек на мероприятиях в честь 9 Мая

Полиция Берлина задержала 43 человека на мероприятиях в честь 9 Мая. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на социальные сети. Полицейские зафиксировали 25 нарушений общего порядка, несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата и 13 правонарушений по факту "оскорблений, сопротивления сотрудникам полиции и нанесения телесных повреждений".

При этом, как отмечают "Известия", празднование прошло в мирной обстановке. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запретом на символику Победы в Берлине на памятных мероприятиях 8-9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц опозорил государство. О временных ограничительных мерах, запрещающих участникам публичных мероприятий демонстрировать российскую и советскую символику, объявила полиция Берлина.

Они распространяются на территорию возле военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове. Запрет не затрагивает отдельные категории граждан — дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Остальным в период времени с раннего утра 8 мая до вечера 9 мая нельзя будет публично петь российские и советские военные песни, одобрительно отзываться о действиях РФ на Украине, демонстрировать флаги новых регионов России и символику, перечисленную в "генеральном указе" берлинской полиции.