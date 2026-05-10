Крупный пожар разгорелся возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже

Вблизи парижского аэропорта Шарля-де-Голль вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сообщают о густых столбах черного дыма, поднимающихся над северной частью французской столицы.

По данным телеканала Times Now, ссылающегося на информированные источники, возгорание произошло в непосредственной близости от аэропорта.

На данный момент причины происшествия не установлены. Официальные представители авиагавани и городских властей пока не делали заявлений относительно возможной приостановки работы аэропорта.