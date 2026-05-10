Вокруг лайнера Hondius введут санитарную зону

Испанские власти и администрация Канарских островов обнародовали подробности операции по эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius. Главное условие - соблюдение строжайших противоэпидемических мер: изоляции пассажиров и предотвращения любых контактов с местным населением. Об этом сообщили El Mundo и другие испанские медиа.

© Российская Газета

Будет соблюдена полная изоляция в море: MV Hondius не будет швартоваться в порту, а останется на рейде в промышленном порту Гранадилья. Вокруг него объявлена санитарная зона ("зона безопасности") - любым судам, кроме задействованных в эвакуации, запрещено приближаться к лайнеру ближе чем на морскую милю.

Трансфер пассажиров будет проводиться с максимальными предосторожностями: эвакуация начнется в воскресенье утром (между 04:00 и 06:00 по местному времени). Пассажиров, как сообщается, будут перевозить на берег небольшими группами (до пяти человек) на надувных лодках, чтобы избежать любых прямых контактов. Сам порт и зона вокруг него будут полностью оцеплены и изолированы.

На берегу пассажиров будут ждать автобусы, чтобы доставить их в аэропорт Тенерифе-Южный, который находится всего в 10-15 минутах езды.

Более 20 стран организуют спецрейсы для вывоза своих граждан из аэропорта Тенерифе. В Испании на этот счет уже было принято судебное решение, которое подтвердило законность обязательного карантина для пассажиров.

Испанских граждан (14 человек) отправят военным бортом в Мадрид, в больницу Гомес Улья для прохождения карантина под наблюдением врачей. В минздраве Испании сообщают, что на данный момент среди них нет людей с признаками заболевания.

Для обеспечения всей этой операции задействованы 358 сотрудников.

После завершения эвакуации пассажиров судно направится в Нидерланды, где должна пройти его полная дезинфекция.