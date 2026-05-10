Испугавшийся мобилизации украинец взял в заложники школьницу

43-летний житель Львова взял в заложники 13-летнюю девочку при виде патруля территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине). Подробности случившегося приводит Telegram-канал издания «Политика Страны».

Уточняется, что инцидент случился на улице Кавалеридзе. Там испугавшийся ТЦК горожанин распылил слезоточивый газ и схватил подростка, приставив к ее шее нож.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими задержали мужчину. Девочка не пострадала и была освобождена.

Силовики возбудили уголовное дело о похищении человека. Подробности выясняются.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в Виннице сотрудники ТЦК сломали руку 17-летнему подростку при мобилизации его отца.