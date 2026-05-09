OnlyFans-модель случайно задушила поклонника во время секс-игр

32-летняя OnlyFans-модель Микаэла Райларсдам признала вину по делу о непредумышленном убийстве после смерти клиента во время фетиш-сессии в 2023 году. Как сообщает Complex, в рамках сделки со следствием женщину могут приговорить к четырем годам тюрьмы уже в следующем месяце.

Изначально Райларсдам обвиняли в убийстве после того, как судмедэксперт квалифицировал смерть 56-летнего Майкла Дейла как предумышленное убийство. Полиция обнаружила мужчину без сознания с пластиковым пакетом на голове.

По данным прокуратуры, в апреле 2023 года Дейл заплатил модели более $11 тыс. за фетиш-сессию. Согласно переписке, мужчина просил обмотать его пищевой пленкой «как мумию», приклеить к ногам женские сапоги и залить глаза клеем. Следователи также нашли видео происходившего, которое планировалось опубликовать на OnlyFans, а также фотографии Дейла с пакетом на голове, отправленные мужу Райларсдам.

После инцидента мужчину госпитализировали, однако врачи констатировали смерть мозга. Через несколько дней его отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Адвокаты Райларсдам, которая воспитывает троих детей, заявили в суде, что после произошедшего она пыталась оказать клиенту первую помощь и вызвала службу 911.

