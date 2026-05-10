Пропавший в Бангкоке москвич жаловался на голоса в голове

Житель Москвы по имени Андрей, который пропал в тайском Бангкоке более недели назад после приема прописанного врачом обезболивающего средства, жаловался на плохое самочувствие и голоса в голове. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила Baza.

© Вечерняя Москва

Мужчина обратился в больницу с жалобами на приступ панкреатита вечером 1 мая. Спустя несколько часов он написал семье, что после лекарства у него закружилась голова и он начал слышать голоса. На следующий день москвич перестал выходить на связь.

Очевидцы, которые видели Андрея, рассказали, что он размахивал руками, разбил в таунхаусе стекло, порезался и сбежал. Местные полицейские все еще ищут его.

— Друзья Андрея смогли попасть в его номер в отеле — все вещи и документы остались там. Также родные мужчины пытались узнать в больнице, какой именно препарат ему выписали врачи, но медкарту им предоставить отказались, сославшись на ошибку в документах, — передает Telegram-канал.

О пропаже российского туриста стало известно вечером 9 мая. 29 апреля он прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле на Кхаосан. По словам близких, ранее у мужчины наблюдались проблемы с пищеварением, поэтому у него возникли проблемы со здоровьем из-за местной пищи.