Появились подробности спасения россиянина в горах Гватемалы

Специалисты экстренных служб спасли 24-летнего российского блогера, заблудившегося в горах Гватемалы. Операция заняла 3,5 часа, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, молодой мужчина отправился в поход на вулкан Фуэго, а затем решил покорить ещё один — Акатенанго, высотой почти 4 км.

Журналисты уточнили, что Акатенанго пользуется популярностью у туристов — с его вершины можно с безопасного расстояния смотреть на «вулкан огня», извергающийся каждые 15 минут.

Попытка оказалась неудачной — блогер выбрал неверный маршрут, свернул с дороги и потерялся в лесу. Ситуация осложнялась тем, что у него не было запасов еды и воды.

Турист смог дозвониться до службы спасения и рассказать о своих проблемах. Специалисты экстренно вылетели на его поиски, и, через 3,5 часа, смогли обнаружить россиянина.

Вместе с тем, констатировали авторы статьи, на этом приключения экстремала не закончились.

Блогер опоздал на свой рейс, был вынужден лететь другим бортом. Самолет не добрался до точки назначения — сел в Доминикане из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В общей сложности, дорога заняла двое суток.