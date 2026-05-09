Неизвестные разгромили могилу сына ярославского омбудсмена

В Переславле-Залесском Ярославской области неизвестные разрушили могилу сына уполномоченного по правам человека в регионе Альфира Бакирова.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Шокирующая весть пришла из Переславля – города, где я долгие годы жил и работал. Неустановленные лица разрушили могилу моего сына Тимура. Не знаю, кому и для чего это нужно. Приложу все усилия, чтобы виновные были найдены», — написал он.

Чиновник отметил, что вандалы осквернили могилу именно его сына.

«Судя по фото, которые мне прислали друзья, делали это так, чтобы восстановить не было возможности. Даже землю не поленились копать», — написал Бакиров в комментариях к своему посту.

Жители региона выражали омбудсмену поддержку и сочувствовали.

Местный портал 76.RU со ссылкой на пресс-службу МВД Ярославской области пишет, что сообщение по данному факту поступило. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.