Появились подробности о вспышке норовируса на лайнере в Атлантике

Сотня пассажиров американского круизного лайнера Caribbean Princess подхватила кишечную инфекцию, пишет на официальном сайте пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным ведомства, на борту судна находятся 4 тыс. человек. Норовирус подхватили свыше 100 человек, среди заболевших как пассажиры, так и члены экипажа.

В центре уточнили, что заболевание вызывает сильную рвоту и диарею, поэтому всех инфицированных без промедления изолировали. Пресс-служба добавила, что это уже четвертая зарегистрированная вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах с начала года.

В настоящий момент на лайнере проводится дополнительная дезинфекция помещений, туристы и экипаж сдают анализы.

Круизная компания Princess Cruises подчеркнула, что после прибытия во Флориду судно пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что специалисты эвакуировали трех пациентов, заболевших хантавирусом, с круизного лайнера MV Hondius.