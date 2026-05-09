Москвичка подожгла квартиру подруги, не получив дверную ручку

Женщина подожгла квартиру своей знакомой в отместку за то, что та не помогла ей попасть… в собственное жилище. Москвичка просила взаймы дверную ручку, но получила отказ и обиделась!

Как стало известно «МК», трагикомичный случай произошел на Клинской улице. Дама маргинального склада, ранее судимая за грабеж, на ночь глядя вышла погулять с собакой и неудачно захлопнула дверь квартиры. Поняв, что домой она не попадет, женщина направилась в соседний дом к приятельнице. Женщина позднее заявила полицейским, что у нее и приятельницы похожие ручки от дверей, и она надеялась взять взаймы у подруги аксессуар и таким образом решить неожиданную проблему. Однако знакомая резко ответила ей, что уже ложится спать и поисками ручки заниматься не будет. Кстати, у хозяйки тоже была сложность с дверью – незадолго до инцидента сломался верхний замок, его пришлось демонтировать, а отверстие заткнуть свернутым куском бумаги. Обиженная гостья решила использовать этот момент для страшной мести. Побарабанив в дверь минут пять и так не получив ручку, она достала зажигалку и подожгла бумажку в отверстии для замка. Начался пожар. В квартире выгорела входная дверь, пострадали линолеум и кое-какие вещи в коридоре. К счастью, обошлось без жертв.

Поджигательницу быстро задержали. Она признала свою вину, пояснив, что разозлилась на подругу и поэтому подожгла дверь, но не ожидала, что пламя разгорится. Головинский суд признал ее виновной в умышленном уничтожении имущества и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.