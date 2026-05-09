В Анапе снова загорелись «Джунгли» — над парком аттракционов поднимается дым
Над популярным парком аттракционов в Анапе поднимается густой черный дым. По предварительным данным, посетители и персонал не пострадали, пишет Telegram-канал Baza.
«Джунгли» находятся на Красноармейской улице, недалеко от речки Анапки. В парке представлено порядка 40 аттракционов .
Инцидент произошел в субботу, 9 мая. Внезапно загорелись покрышки в картинге, площадь пожара составила свыше 200 «квадратов».
На место выехали представители экстренных служб.
Ранее сообщалось, что 14 января 2021 года огонь вспыхнул на аттракционе «Дом вверх дном», который в итоге оказался фактически полностью уничтожен. Пламя также перекинулось на соседний павильон, но его быстро удалось потушить.
6 июня 2025 года в парке снова произошел пожар. Площадь возгорания составила 650 «квадратов», пострадали кафе и шесть торговых палаток.