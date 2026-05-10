Пассажирский самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе

Самолет авиакомпании Frontier Airlines во время взлета врезался в человека, оказавшегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера (США). В результате этот человек погиб, а инцидент вызвал возгорание двигателя и вынудил пассажиров эвакуироваться, сообщили власти.

Самолет, направлявшийся в Лос-Анджелес, “сбил пешехода во время взлета, сообщается в официальном аккаунте аэропорта Денвера.

Представитель аэропорта сообщил, что человек, которого сбил самолет, перепрыгнул через ограждение по периметру, что в итоге привело к его гибели. Личность погибшего не установлена, но предполагается, что он был сотрудником аэропорта, пишет The Guardian с ссылкой на Associated Press. По словам представителя учреждения, погибший находился на летном поле около двух минут, прежде чем его сбили.

Министр транспорта Трампа Шон Даффи назвал убитого “нарушителем границы”, который намеренно нарушил правила безопасности в аэропорту Денвера, “ перелез через ограждение и выбежал на взлетно-посадочную полосу”.

“Затем самолет Frontier Airlines, выполнявший рейс 4345, при взлете на высокой скорости задел нарушителя на взлетно-посадочной полосе”, - добавил Даффи в сообщении на платформе X.

Даффи также сообщил, что пострадали 12 человек, пятеро из которых были госпитализированы. Он сказал, что местные правоохранительные органы, отвечающие за безопасность в аэропортах, проведут расследование этого обстоятельства при поддержке Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Управления транспортной безопасности (TSA).

Сообщение от Даффи заканчивалось словами: “Никто и никогда не должен вторгаться на территорию аэропорта”.

Пилот самолета, на котором это произошло, в какой-то момент сообщил на диспетчерскую вышку: “Мы останавливаемся на взлетно-посадочной полосе, - сообщается на сайте ATC.com. -- Мы только что кого-то сбили. У нас возгорание двигателя.”

Пилот сообщил авиадиспетчеру, что на борту самолета находится 231 человек, и что “один человек шел по взлетно–посадочной полосе”.

Пилот сообщил авиадиспетчеру, что в самолете произошло задымление, пишет The Guardian.

“Мы собираемся провести эвакуацию на взлетно-посадочной полосе”, - добавил пилот.

Авиакомпания Frontier Airlines сообщила, что после столкновения “поступило сообщение о задымлении в салоне, и пилоты прервали взлет”. Было неясно, связано ли задымление с крушением самолета, отмечает The Guardian.

На борту самолета Airbus A321 “находились 224 пассажира и семь членов экипажа”, сообщили в авиакомпании. “Мы расследуем этот инцидент и собираем дополнительную информацию в координации с аэропортом и другими органами безопасности”.

Затем пассажиры были эвакуированы с помощью горки, и аварийная бригада доставила их на автобусе в терминал. Тем временем пожарные прибыли на место происшествия, сообщил Даффи.

В аэропорту Денвера заявили, что Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) был уведомлен и что взлетно–посадочная полоса 17L, где произошел инцидент, останется закрытой на время проведения расследования.

На видео, которое, по всей видимости, было снято пассажиром рейса и распространено в социальных сетях, очевидно, запечатлен момент, когда человека сбили. На видео запечатлен звук громкого удара, а также крики людей.

На видеозаписи, на которой пассажиры выходят из самолета, также отчетливо видна кровь на внутренней стороне корпуса двигателя самолета.

Инцидент, произошедший в пятницу в аэропорту Денвера, произошел на следующий день после того, как сотрудник авиакомпании Delta погиб в четверг вечером в международном аэропорту Орландо, когда автомобиль врезался в мостик рядом с самолетом с пассажирами на борту, как сообщило местное новостное издание WESH.

Тем временем, 3 мая самолет авиакомпании United Airlines, прибывший в Ньюарк, штат Нью-Джерси, из итальянской Венеции, задел грузовик доставки и фонарный столб, которые, в свою очередь, врезались в джип. Пострадал только водитель грузовика для доставки грузов, но самолет получил серьезные повреждения, и NTSB классифицировало этот случай как несчастный случай, и также начало расследование.