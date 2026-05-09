Разоблачен москвич-инженер, пытавшийся вступить в украинскую террористическую организацию

Инженер компании, специализирующейся на производстве компьютеров и периферийного оборудования, изобличен столичными следователями в попытке принять участие в деятельности террористической организации.

Как стало известно «МК», 33-летний житель столицы еще в 2023 году разместил в мессенджере комментарий, в котором призывал совершать теракты в Москве. На эти объявления откликнулся представитель политического объединения «Гражданский совет» (внесен Росфинмониторингом в список террористических организаций и запрещен в РФ). От него москвич получил анкету для вступления в данную организацию. В дальнейшем инженер собирался пересечь границу с Украиной и вступить в украинское вооруженное формирование «Свобода России» (внесена Росфинмониторингом в список террористических организаций и запрещен в РФ). Однако сделать это он не успел.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к террористической деятельности и покушения на вступление в террористическую организацию. Кунцевский суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.