В Литве задержан мужчина с георгиевской лентой

Правоохранители Литвы задержали у Антакальнисского кладбища в Вильнюсе мужчину с георгиевской лентой - на него составлен протокол, передает агентство ELTA.

9 мая утром в Вильнюсе - у входа на Антакальнисское кладбище - полиция задержала мужчину – он шел «с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде». В Литве публичная демонстрация данного символа запрещена - за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Согласно публикации, мужчина, который представился Павлом, заявил, что с помощью георгиевской ленты «выражает свою позицию». Он дал понять, что ему «безразлична перспектива» получить за нарушение местного законодательства штраф или отправиться за решетку.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в ФРГ и в странах, когда-то присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а в странах Балтии – Литве, Латвии, Эстонии.