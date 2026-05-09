Российско-немецкого футболиста приговорили к пяти годам лишения свободы

Российско-немецкого футболиста «Кайзерслаутерна» Владислава Фадеева приговорили в Германии к пяти годам лишения свободы, передает Sport Baza.

В 2023 году Фадеев устроил смертельное ДТП на автобане. В результате ДТП мать и и дочь сгорели заживо в обломках автомобиля.

Фадеев выступает за вторую команду «Кайзерслаутерна». В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил 8 мячей.

В феврале 2026 года итальянский велогонщик команды Goodshop Team Франческо Маццолени умер во время тренировки от травм, полученных в результате ДТП. 15 февраля около города Барцана Маццолени столкнулся с автомобилем Ford Focus, двигавшимся во встречном направлении. От удара спортсмен отлетел на несколько метров, а его велосипед разломился пополам. Маццолени умер на месте от полученных травм. За рулем автомобиля находился мужчина около 30 лет.