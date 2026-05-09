Самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в США

Самолет Airbus A321 авиакомпании Frontier Airlines, который вылетал из международного аэропорта Денвера в Лос-Анджелес, сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает ABC.

Уточняется, что после инцидента пилоты резко остановили воздушное судно и сообщили диспетчерам о возгорании двигателя и дыме в салоне.

На борту находились более 230 человек, их эвакуировали. Один пассажир получил незначительные травмы, говорится в материале.

