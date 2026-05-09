Поиски семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье начнут пилоты БПЛА

Первыми на место поисков семьи Усольцевых, которые пропали еще в сентябре прошлого года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, отправятся пилоты БПЛА и координатор.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщила представитель отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду.

— Они работают с (экстренными — прим. «ВМ») службами. До схода снега, которого сейчас все еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется, — сказала Чооду, ее слова цитирует ТАСС.

В феврале волонтер Светлана Торгашина рассказала, что во время поисков семьи Усольцевых добровольцы использовали дроны с тепловизорами, которые фиксировали светящиеся точки в тайге.

СМИ сообщали, что в районе, где исчезли Усольцевы, на протяжении нескольких лет якобы бесследно пропадают люди, а местные жители распродают дома вблизи злополучной Манской «петли смерти». Что известно об этих исчезновениях, существует ли Манская «петля смерти» и стало ли место пропажи Усольцевых мистическим, разбиралась «Вечерняя Москва».