На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв

В американском городе Майами произошёл взрыв прогулочного судна с пассажирами на борту. Об этом сообщает New York Post. По предварительным данным, пострадали 15 человек.

Инцидент произошёл рядом с популярной туристической зоной — песчаной косой Хауловер. После взрыва пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

На место происшествия были направлены более 25 пожарно-спасательных расчётов округа Майами-Дейд. Спасатели и экстренные службы оцепили район и приступили к обследованию судна.

Причины взрыва и точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. Ведётся проверка, специалисты выясняют техническое состояние лодки и возможные источники воспламенения.

Сообщается также, что район Хауловер считается одной из популярных рекреационных зон южной Флориды, где регулярно находятся частные катера, прогулочные суда и туристические группы, особенно в выходные и праздничные дни.