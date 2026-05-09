Пилоты БПЛА первыми начнут поиски пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском

В Красноярском крае возобновляются мероприятия по поиску семейства Усольцевых, исчезнувших осенью прошлого года, однако массовое привлечение волонтёров пока откладывается, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали без вести в сентябре 2025 года во время туристического похода.

Собеседник журналистов пояснила, что первыми на местность в районе Кутурчинского Белогорья выдвинутся операторы беспилотников для совместной работы с экстренными службами.

По её словам, масштабные пешие операции с участием людей временно отложены из-за полутораметрового слоя осадков.

«До схода снега... массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется», — подчеркнула Чооду.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв объяснил в беседе с RT, как долго могут продолжаться поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае.