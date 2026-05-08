В США бывшего миссионера осудили за насилие над детьми

В США 70-летний Дэниел Савала, ранее работавший миссионером, приговорён к 30 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает NBC News. Осуждённый признал вину в суде.

Согласно материалам дела, речь идёт о двух потерпевших. Прокуроры заявили, что назначенный срок фактически равнозначен пожизненному заключению с учётом возраста осуждённого и отсутствия возможности досрочного освобождения.

Следствие установило, что Савала использовал религиозные аргументы для воздействия на мальчиков. По данным обвинения, он обустроил на территории своего дома сауну, где убеждал несовершеннолетних раздеваться, ссылаясь на религиозные цитаты и утверждая, что «нагота — это единство». В материалах дела также указано, что один из эпизодов насилия происходил в присутствии отца потерпевшего, который приводил сыновей к Савале для «наставничества».

Отмечается, что это не первый приговор в отношении мужчины. В 2012 году он уже был осуждён на Аляске за преступления против детей. Несмотря на это, ему продолжали предоставлять доступ к молодым людям, включая студентов.

Пострадавший по делу Джозеф Кливленд, которому на момент начала событий было 15 лет, в суде назвал Савалу «лживым, злым хищником» и шарлатаном. При этом он заявил о прощении обвиняемого, сославшись на собственные религиозные убеждения.

Судебные материалы подтверждают, что обвиняемый признал свою вину, после чего дело было рассмотрено в ускоренном порядке без полноценного судебного разбирательства с участием присяжных.

Также отмечается, что совокупность обстоятельств, включая предыдущую судимость и характер новых обвинений, стала основанием для назначения максимально строгого наказания в рамках предъявленных обвинений.