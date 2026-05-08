Мощный взрыв прогремел на НПЗ в США

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал Fox8.

Отмечается, что инцидент произошёл на нефтеперерабатывающем заводе PBF Chalmette. По словам очевидцев, после взрыва поднялся густой чёрный дым.

По данным телеканала, пожар уже потушили. Причины устанавливаются.

Ранее в Техасе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе американской компании Valero в Порт-Артуре.