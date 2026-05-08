Во Франции неизвестный напал на мэра города во время празднования Дня Победы

Газета.Ru

В ходе памятных мероприятий, посвященных Дню Победы, во французской коммуне Вазье на севере страны мэр Стив Банш подвергся нападению.

Мэр во Франции подвергся нападению в ходе мероприятий по случаю Дня Победы
Об этом сообщила газета Voix du Nord.

«Мэр Вазье Стив Банш (38 лет) пострадал в результате нападения в конце церемонии по случаю 8 мая», — говорится в материале.

После возложения цветов процессия возвращалась с кладбища в мэрию, где планировался прием. По информации Voix du Nord, глава администрации вышел к мужчине, который попросил о разговоре, однако тот сразу нанес политику несколько ударов.

Через несколько минут на место прибыли экстренные службы, а злоумышленника задержали. Медики оказали Баншу помощь на месте, но из-за травм его пришлось направить в больницу.

Отмечается, что ранее нападавшему отказали в предоставлении социального жилья. После этого он обращался к заместителю мэра, однако безуспешно.

В России 9 мая отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Однако в ряде стран Европы и в США праздничная дата приходится на 8 мая — там чествуют победу над нацистской Германией раньше. Истоки этой разницы связаны с историческими обстоятельствами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».