Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с возвратом денег за отопление

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что мошенники используют тему переплат за ЖКУ, чтобы выманивать у россиян данные и деньги.

В беседе с NEWS.ru экономист отметил, что настоящие управляющие компании не требуют переходить по ссылкам для возврата средств.

«Если вам начислили «лишнего», эту сумму спишут в следующем платеже», — пояснил Щербаченко.

По словам специалиста, при сомнительных звонках или сообщениях нужно прекратить разговор и самостоятельно связаться со своей управляющей компанией.

