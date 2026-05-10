Загадочная смерть мужчины потрясла жителей российского региона

В Перми правоохранительные органы выясняют обстоятельства странной гибели 30-летнего жителя. Молодой человек пропал во время поездки на такси вечером 24 апреля, а на следующее утро его обнаружили полуживым и практически раздетым. До приезда бригады скорой помощи мужчина скончался. На теле не нашли видимых следов насилия, предварительная причина смерти - внезапная остановка сердца. Близкие и друзья погибшего категорически отвергают версию о случайном сердечном приступе.

Известно, что около 21:45 Андрей вызвал такси, но так и не добрался до нужного адреса. Друзья оперативно распространили в соцсетях призыв о помощи, особенно обращаясь к водителям, проезжавшим ночью по улице Соликамской в промежутке с 22:00 до 06:00. Первым откликнулся тот самый таксист, который вез Андрея. Он заявил, что не причастен к трагедии, и описал пассажира как заметно выпившего, передает КР.RU.

По версии водителя, машина застряла в пробке у железнодорожных путей, после чего пассажир молча вышел и направился к улице 1905 года. Таксист не смог сразу развернуться, а когда вернулся через некоторое время, Андрея уже не было. Позже он якобы снова увидел молодого человека у заправки — грязного, без верхней одежды — но сажать его в машину не стал и уехал. Родственники сомневаются в этом рассказе, указывая на нестыковки в деталях. Но других очевидцев пока не нашлось.

На следующее утро тело мужчины нашли рабочие. Из одежды на нём оставались только футболка, трусы, носки и один кроссовок. Пропали куртка, штаны, рюкзак, телефон и ключи от квартиры. При себе обнаружили зарядное устройство, банковские карты, рабочий пропуск и несколько скидочных карт. Телефон погибшего нашли лишь спустя два дня практически на том же месте, хотя территорию тщательно осматривали и полицейские, и добровольцы.

Судебно-медицинская экспертиза назвала предварительной причиной смерти внезапную остановку сердца. Окончательные выводы появятся после токсикологического анализа крови, который займет около двух месяцев. Пермяк вёл здоровый образ жизни, дома стояла беговая дорожка, он работал инженером-конструктором и не успел создать семью. 29 апреля его похоронили в посёлке Майкор. Друзья и родные продолжают собственное расследование, заявляя: «Мы до сих пор не знаем правды… Вокруг его гибели остаётся слишком много пробелов».