Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

Пожар в чернобыльской зоне отчуждения продолжается третьи сутки, огнем пройдено более 1,2 тысячи гектаров. Об этом говорится в Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Проблемы с тушением связаны с сухой погодой и сильными порывами ветра, из-за которых огонь перекидывается на новые участки. Отдельная сложность связана с минной опасностью, которая существенно ограничивает возможности для тушения.

Первые сообщения о пожаре появились в пятницу, 8 мая. С того момента его площадь выросла на 100 гектаров. В ГСЧС называют ситуацию полностью контролируемой, к тушению пожара привлечены 326 человек.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что пожар в зоне отчуждения не представляет угрозы, так как территория, охваченная огнем, слабо загрязнена выбросами. Кроме того, добавил он, во вторник, 12 мая, ветер сменит направление и пройдут дожди, которые положат конец возгоранию.