Целительница изнасиловала бизнесмена во время ритуала

Гадалка в Таиланде изнасиловала 32-летнего бизнесмена во время ритуала. Об этом пишет Bangkok Post.

© Московский Комсомолец

Мужчина рассказал, что 2 мая мать привела его к целительнице, чтобы избавить от сильных головных болей. Женщина, которую называют "аджарн", якобы общается с небом и адом и управляет большим комплексом для медитации. Среди её последователей есть знаменитости.

Гадалка приняла посетителя только к вечеру. Она заявила, что его кармический долг велик и требуется особый сеанс. Мать попросили ждать снаружи. Оставшись с клиентом наедине, целительница велела ему спустить штаны и заставила вступить с ней в интимную связь.

Позже во время новых посещений салона гадалка ещё дважды совершила насильственные действия, каждый раз меняя способы.

После сеанса головные боли у пострадавшего только усилились, он подумывал о самоубийстве. Мужчина тайно записал происходящее на видео и обратился в полицию. Активисты призвали других возможных жертв этой же гадалки тоже подавать заявления.