Группу школьниц изнасиловали на круизном лайнере

Группа девочек-подростков подверглась домогательствам во время круиза по Средиземному морю, пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

По данным полиции, к ним обратились десять девочек в возрасте 15-16 лет, учениц одной школы из Страны Басков. Они находились в поездке на круизном лайнере, пришвартованном в порту Барселоны 1 мая. Предполагается, что девочкам подсыпали наркотики в напитки, после чего их сексуально эксплуатировали двое взрослых.

Полицейские взяли показания у пострадавших, к делу подключилась Гражданская гвардия. Согласно источникам, речь идет не об изнасиловании, а о других формах сексуального насилия, которые также являются преступными. Личности подозреваемых установлены, по данным местных СМИ, это молодые люди, которым около 20 лет, но они пока остаются на свободе. Расследование продолжается.

Ранее в Греции братья изнасиловали двух сестер после знакомства в клубе.