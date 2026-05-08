Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по столице российского региона

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 7 мая повреждения получили 231 квартира и более 40 автомобилей. Подробности о последствиях сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Отмечается, что власти пообещали выдать компенсации тем гражданам, чье имущество пострадало в результате ударов. В результате атаки, по данным администрации, пострадали больше десяти человек, в том числе один ребенок.

Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Брянск. По словам местных жителей, около 1:20 в городе начали раздаваться взрывы, всего было слышно не менее 5-7 громких звуков.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.