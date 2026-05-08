Четверо подростков избили 14-летнюю девочку в новосибирском ТЦ из-за шутки

Школьницу из Новосибирска избили четверо ровесников после безобидной шутки в переписке. Об этом kp.ru рассказала старшая сестра пострадавшей.

Инцидент произошел еще 4 апреля в торговом центре "Сан‑Сити", но подробности случившегося стали известны только сейчас. По словам родственницы, конфликт начался из‑за шутки, которую ее 14-летняя сестра написала в чате в адрес другой девочки. Тогда сверстники встретились с ней и подвергли избиению. Сначала жертва скрывала от семьи, что ее избили, и объясняла свои ссадины и синяки падением с самоката.

Однако через несколько дней у девочки начались сильные головокружения, и она во всем призналась родным. Семья сразу же обратилась в полицию и написала заявление. Позже состоялась очная ставка потерпевшей и подозреваемых. После этого, по словам родственников, за пострадавшей стали следить и запугивать ее. Сейчас со школьницей, переживающей сильный стресс, работает психолог.

СК возбудил дело по статье о хулиганстве. По некоторым данным, молодые люди, избившие девочку, входят в состав подростковой банды и причастны и к другим правонарушениям.